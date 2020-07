Diskussion über Rückkehr zum Wehrdienst

Pubs in Großbritannien öffnen wieder, Quarantäne in spanischer Region

London: Nach drei Monaten corona-bedingter Pause haben die Pubs in Großbritannien wieder geöffnet. Sie durften heute in den Morgenstunden aufmachen. Eine Öffnung am Freitagabend hatte die Regierung bewusst vermieden, um einen Massenandrang zu verhindern. Ähnlich wie in Bayern müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlegen. Bestellungen sind nur am Tisch oder per App möglich - nicht, wie sonst üblich, am Tresen. Großbritannien zählt mehr als 44.000 Corona-Tote - das ist die höchste Zahl in Europa. - Aus dem ebenfalls stark betroffenen Spanien kommen unterschiedliche Meldungen: Einerseits wurden in Barcelona Sehenswürdigkeit wieder geöffnet, andererseits wurde die 130 Kilometer westlich gelegene Region Segria mit 200.000 Menschen unter Quarantäne gestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 18:45 Uhr