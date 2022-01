Diskussion über Quarantänezeiten

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Omikron-Variante und den heutigen Beratungen des Expertengremiums der Bundesregierung wird weiter über veränderte Quarantäne-Regelungen diskutiert. Der Verband der leitenden Krankenhausärzte fordert eine deutliche Verkürzung der Quarantänezeit. Das sollte für Menschen gelten, die in wichtigen Versorgungsbereichen arbeiteten, sagte Verbandspräsident Weber der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen warnte dagegen in der ARD vor möglichen Risiken. Er betonte, es brauche ein differenziertes Vorgehen. Bei einigen Berufsgruppen wie zum Beispiel in der Krankenpflege sei es zu riskant, die Quarantäne zu verkürzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 16:00 Uhr