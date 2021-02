Diskussion über Osterurlaub entbrannt

Nachrichtenarchiv - 15.02.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Einschätzung des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, wonach auch heuer coronabedingt kein Osterurlaub möglich sei, hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte am Abend in der ARD, es sei noch zu früh, jetzt schon eine Prognose abzugeben. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller äußerte sich zurückhaltend. Diese Haltung teile er so pauschal nicht, erklärte Müller im ZDF. Es sei nicht ausgeschlossen, dass man in den kommenden sechs Wochen die Infektionszahlen weiter senken könne. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff schlug vor, zunächst Urlaub im eigenen Land in Ferienwohnungen zuzulassen, ohne gleich die gesamte Branche zu öffnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 07:00 Uhr