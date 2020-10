Diskussion über neuerlichen deutschlandweiten Corona-Lockdown

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der gestiegenen Corona-Zahlen ist eine Diskussion darüber entbrannt, wann bundesweit ein zweiter Lockdown nötig ist. Weltärzte-Präsident Montgomery plädiert für strikte Ausgangsbeschränkungen in ganz Deutschland, sollte es innerhalb eines Tages mehr als 20.000 Ansteckungen mit dem Corona-Virus geben. Dann wäre es aus seiner Sicht für die Gesundheitsämter nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, es habe wenig Sinn, bestimmte Kennzahlen in den Raum zu werfen. Regierungssprecher Seibert ist dafür, dass die Behörden vor Ort über Ausgangsbeschränkungen in einzelnen Regionen entscheiden. Das Robert-Koch-Institut hatte in der Früh - wie schon gestern - rund 11.000 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 16:00 Uhr