Diskussion über Lockerungen hält an

Nachrichtenarchiv - 05.02.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz weiter steigender Infektionszahlen hält die Diskussion über Lockerungen der Corona-Maßnahmen an. Darüber sollte bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 16. Februar gesprochen werden, erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer in der "Rheinischen Post". Es müsse kluge Ideen für Erleichterungen geben. Zunächst müsse aber der "Peak der Omikron-Welle" abgewartet werden, so Dreyer. Dann könne man die Lage in den Krankenhäusern besser einschätzen- Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Gesundheitsminister Holetschek. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Pandemie habe gelehrt, dass man nicht zu voreilig sein dürfe. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann bekräftigte, dass man die Corona-Maßnahmen nicht vor Ostern abschaffen sollte. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er, zum einen seien dann Schulferien, zum anderen gehe man wieder mehr nach draußen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 12:45 Uhr