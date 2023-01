Diskussion über Lieferung von Kampfpanzern an Ukraine geht weiter

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Frage, ob deutsche Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden, bleibt auch nach der Ukraine-Konferenz in Ramstein weiter offen. SPD-Fraktionschef Mützenich betonte, es sei bei dem Thema wichtig, im Gleichklang mit den USA zu handeln. Es komme darauf an, dass man wichtige Schritte immer gemeinsam gehe, sagte Mützenich. Empört zeigte sich FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann. Die Kommunikation insbesondere von Kanzler Scholz in dieser Frage sei eine "Katastrophe", denn einerseits unterstütze Deutschland die Ukraine massiv; durch die ausbleibende Entscheidung bei den Kampfpanzern entstehe aber ein anderer Eindruck. Die Union wiederum befürchtet nach den Worten des CDU-Außenexperten Kiesewetter schweren außenpolitischen Schaden. Er sagte, dass Deutschland der Ukraine und sich selbst einen Bärendienst erwiesen habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 11:45 Uhr