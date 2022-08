Diskussion über längere AKW-Laufzeiten hält an

Deutsche Fußballerinnen präsentieren sich in Frankfurt

Frankfurt am Main: Nach ihrer Finalniederlage präsentieren sich die deutschen Vize-Fußball-Europameisterinnen ihren Fans. Am Nachmittag werden sie zu einem Empfang auf dem Rathausbalkon am Frankfurter Römer erwartet. Das Team von Trainerin Voss-Tecklenburg hatte gestern Abend gegen die Auswahl Englands mit 1 zu 2 verloren - durch ein spätes Tor der Engländerinnen in der Verlängerung. Kanzler Scholz tröstete die deutsche Mannschaft persönlich in der Kabine und attestierte ihr eine Weltklasseleistung in einem engen Spiel. Gut 87.000 Zuschauer hatten es sich im Wembley-Stadion angesehen.

