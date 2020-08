Diskussion über Konsequenzen nach Berliner Demo

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Großdemonstration gegen die Corona-Auflagen in der Bundeshauptstadt mehren sich die Stimmen für ein hartes Vorgehen gegen Hygieneverstöße. Unions-Innenexperte Schuster sprach von einer Gefahr für die Allgemeinheit. Solche Versammlungen sollten nur unter strengeren Auflagen oder gar nicht genehmigt werden. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Kuhle, sagte, hier müsse der Staat die öffentliche Sicherheit und Ordnung mit aller Härte durchsetzen. An der Kundgebung hatten am Samstag rund 20.000 Menschen teilgenommen. Kaum jemand trug einen Mundschutz oder achtete auf den Mindestabstand zu anderen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 13:00 Uhr