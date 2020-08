Diskussion über Konsequenzen nach Berliner Demo

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zahlreiche Politiker reagieren entsetzt und verärgert auf die Großdemonstration am Samstag auf der Straße des 17. Juni und fordern ein härteres Vorgehen der Sicherheitskräfte. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte, wenn mit voller Absicht gegen Schutz- und Abstandsregeln verstoßen werde, seien die Grenzen des Demonstrationsrechts überschritten. Unions-Innenexperte Schuster sprach von einer Gefahr für die Allgemeinheit. Solche Versammlungen sollten nur unter strengeren Auflagen oder gar nicht genehmigt werden. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Kuhle, sagte, hier müsse der Staat die öffentliche Sicherheit und Ordnung mit aller Härte durchsetzen. Grünen-Fraktionsvize von Notz lobte die vorzeitige Auflösung der Kundgebung. In einer Pandemie sei das Verhalten der Demonstranten im wahrsten Sinne gemeingefährlich. An der Kundgebung hatten rund 20.000 Menschen teilgenommen. Kaum jemand trug einen Mundschutz oder achtete auf den Mindestabstand zu anderen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 07:00 Uhr