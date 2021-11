Diskussion über Impfpflicht gegen Covid-19 geht weiter

Das Wetter: Verbreitet trüb, Höchstwerte 0 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts stark bewölkt bis trüb. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. In der Nacht bewölkt, im weiteren Verlauf an den Alpen Schnee; Tiefstwerte um minus 1 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt. Gelegentlich Schnee oder Schneeregen, besonders in Südbayern. Tageshöchstwerte 0 bis 4 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.11.2021 12:15 Uhr