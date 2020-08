Diskussion über Großdemos gegen Corona-Auflagen geht weiter

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Großdemonstration in Berlin am Samstag geht die Diskussion über Konsequenzen weiter: Justizministerin Lambrecht lehnt Einschränkungen des Versammlungsrechts ab. Die SPD-Politikerin hat es gleichzeitig aber als verstörend und nicht hinnehmbar bezeichnet, dass bei Demos bewusst und provokativ gegen die geltenden Corona-Schutzvorschriften verstoßen werde. Innenstaatssekretär Mayer betonte ebenfalls, dass die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut sei. Aber auch der CSU-Politiker schränkte ein, dass das immer nur so lange gelte, wie Rechte Dritter oder die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 12:00 Uhr