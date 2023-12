Diskussion über Feuerwerksverbot in Deutschland wird lauter

Berlin: Einsatzkräfte und Polizei stellen sich auf intensiven Böllereinsatz in der Silvesternacht ein. In der Bundeshauptstadt sieht sich die Feuerwehr gut vorbereitet. Nach jüngsten Ausschreitungen im Stadtteil Neukölln in Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg gehe man in enger Abstimmung mit der Polizei in die Silvesternacht. Sowohl die Gewerkschaft der Polizei als auch die Deutsche Umwelthilfe forderten ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk in Deutschland. Ein Problem sind oft illegal und privat importierte Sprengkörper aus dem Ausland. An der bayerische Ostgrenze zu Tschechien wird deshalb verstärkt kotrolliert. In den Landkreisen Cham, Neustadt an der Waldnaab und Waldmünchen stellte die Polizei mehr als 50 Kilogramm illegale Pyrotechnik sicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 10:15 Uhr