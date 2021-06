Diskussion über Ende der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett will bei seiner Sitzung heute die Situation rund um die Corona-Pandemie in Bayern analysieren. Thema ist auch eine Lockerung der Maskenpflicht im Freistaat. Angesicht der sinkenden Infektionszahlen hatten mehrere Wirtschaftsverbände eine rasche Aufhebung der Regelung gefordert - darunter auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Bundesgeschäftsführerin Hartges sagte der Rheinischen Post, es sei richtig und konsequent, dass die Maskenpflicht auf den Prüfstand komme. Jede Einschränkung müsse nachvollziehbar, geeignet und verhältnismäßig sein, so Hartges. Einer Lockerung der Maskenpflicht im Freien steht auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin positiv gegenüber. Präsident Marx sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man habe zwar auch in der Intensivmedizin noch viele Patienten, aber die Zahl werde täglich kleiner. Marx sprach sich aber dafür aus, die Maskenpflicht in Innenräumen beizubehalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 07:00 Uhr