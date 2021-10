Diskussion über Ende der epidemischen Lage hält an

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Städte und Gemeinden haben sich für ein Ende der epidemischen Lage in Deutschland ausgesprochen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte der "Rheinischen Post", er halte es für falsch, den Ausnahmezustand nach bald zwei Jahren Pandemie weiter fortzuschreiben. Das Ende der epidemischen Lage nannte er ein wichtiges Signal an die Menschen, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen forderten auch nach einem Ende der epidemischen Lage weiter bundeseinheitliche Lösungen im Kampf gegen Corona.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.10.2021 02:00 Uhr