Diskussion über Ende der epidemischen Lage geht weiter

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland wird weiter über ein baldiges Ende der epidemischen Lage in der Corona-Krise diskutiert. Ein entsprechender Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn stieß bei der bayerischen Staatsregierung auf Skepsis. Staatskanzleichef Florian Herrmann sagte, man werde nach wie vor einen Kurs der Vorsicht und Umsicht fahren. Die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen forderten auch nach dem bevorstehenden Ende der epidemischen Lage am 25. November weiterhin bundeseinheitliche Lösungen im Kampf gegen Corona.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.10.2021 01:00 Uhr