Diskussion über Corona-Impfpflicht geht weiter

Wechselnd bewölkt, vor allem in den Bergen Schnee

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit Schneefall, vor allem in den Bergen. Sehr windig bei minus 1 bis plus 3 Grad. Tiefstwerte in der kommenden Nacht um minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Teils bewölkt, teils freundlich, an den Alpen Schnee. Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 07:00 Uhr