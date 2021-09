Diskussion über Auskunftspflicht beim Impfstatus ist in vollem Gang

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Politik ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob Unternehmen den Corona-Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen sollen. Nach Ansicht des Vorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, könnte dies von Vorteil für die Arbeitgeber sein, um dem Infektionsschutz am Arbeitsplatz gezielt Rechnung zu tragen. Bundesjustizministerin Lambrecht hält eine Abfrage des Impfstatus am Arbeitsplatz dagegen nur in Ausnahmefällen für vertretbar. Die Gesundheitsdaten von Beschäftigten seien besonders sensibel, sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.09.2021 04:00 Uhr