Diskussion über Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vor Koalitionsausschuss

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses zur Corona-Krise am frühen Abend wird weiter über eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes diskutiert. Die Metall-Arbeitgeber warnen vor einer Erhöhung dieser Leistung, wie sie SPD und Gewerkschaften fordern. In der Neuen Osnabrücker Zeitung hieß es, dann steige das Risiko von Insolvenzen und es drohten zusätzliche Jobverluste. Städtetagspräsident Jung entgegnet in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Betroffenen dürften nicht "in die Grundsicherung für Arbeitsuchende abrutschen". Auch der Bundesverband der Freien Berufe fordert Nachbesserungen, sonst drohe eine Pleitewelle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 05:00 Uhr