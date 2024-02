Diskussion über Arbeistpflicht für Asylbewerber nimmt an Fahrt auf

Berlin: Die Diskussion über eine Arbeitspflicht für Asylbewerber nimmt an Fahrt auf. Während sich Arbeitsminister Heil von der SPD zurückhaltend äußert, reagieren Unions-Politiker positiv. Heil sagte in der Bild-Zeitung, in Einzelfällen - etwa bei der Unterbringung in Sammelunterkünften sei eine solche Maßnahme sinnnvoll, denn die Wartezeit sei oft sehr lang. Der Thüringer Saale-Orla-Landkreis hatte mitgeteilt, dass arbeitsfähige Asylbewerber für 80 Cent Stundenlohn zu maximal vier Stunden Arbeit täglich verpflichtet werden. Thüringens CDU-Chef Voigt verteidigte die Aktion. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wörtlich: "Wir müssen die Botschaft aussenden: Wer in Deutschland die Solidarität der Gemeinschaft erfährt, muss dafür auch etwas zurückgeben. CDU-Generalsekretär Linnemann stimmte dem zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 08:00 Uhr