Diskussion über Abschaffung kostenloser Corona-Tests

31.07.2021 13:00 Uhr

Berlin: Immer mehr Politiker fordern, die bislangs kostenlosen Corona-Schnelltests nicht mehr gratis anzubieten, wenn alle Bürger ein komplettes Impfangebot erhalten haben. Unter anderem haben sich Bundesfinanzminister Scholz und Bayerns Ministerpräsident Söder dafür ausgesprochen. Heute hat sich Schleswig-Holsteins Landeschef Günther angeschlossen. Er hat den 20. September ins Spiel gebracht. Denn bis dahin, so Günther in der Zeitung "Die Welt", hätte jeder bisher Ungeimpfte noch die Chance, sich vollständig impfen zu lassen. Derweil will Bild de aus Regierungskreisen erfahren haben, dass sich die Bundesregierung bereits einig ist, die kostenlosen Schnelltests nicht mehr anzubieten. Als Zeitraum wird dabei Ende September oder Anfang Oktober genannt. Die bayerische Staatsregierung konnte die Informationen auf BR-Anfrage nicht bestätigen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.07.2021 13:00 Uhr