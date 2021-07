Diskussion über Abschaffung kostenloser Corona-Tests

Ferienbeginn: Kilometerlange Staus Autobahnen in Bayern

München: Mit dem Auftakt der Sommerferien in Bayern ist das befürchtete Verkehrschaos auf den Autobahnen und Fernstraßen im Freistaat eingetreten. Seit gestern Abend geht es am bisher staureichsten Wochenende des Jahres vor allem Richtung Süden nur langsam voran. Besonders betroffen ist die A8 München - Salzburg und auch die A3 in Grenznähe vor Suben. In Österreich steht der Reiseverkehr auf der Tauernautobahn Richtung Villach und der Karawankenautobahn Richtung Slowenien so gut wie still. Vor den Tunneln wird der Verkehr seit gestern Abend blockweise abgefertigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.07.2021 09:45 Uhr