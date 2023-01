Diskussion über Abschaffung des Soli dauert auch nach Urteil an

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nachdem der Bundesfinanzhof den Solidaritätszuschlag für rechtmäßig erklärt hat, fordern Politiker erneut die Abschaffung der Abgabe. Bayerns Finanzminister Füracker sagte, in diesen Zeiten brauche es Entlastungen und keine Sonderbelastungen. Ähnlich sieht es die CDU. Deren Fraktionsvize Middelberg meinte, die Entscheidung des Bundesfinanzhofes könne die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit an dem Soli nicht ausräumen. Die Regierungskoalition ist in dieser Frage uneins. Während die FDP die Abschaffung befürwortet, sind SPD und Grüne dagegen. - Der Soli muss seit 2021 nur noch von Besserverdienenden gezahlt werden. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes ist die Abgabe aber weiterhin rechtmäßig. Eine entsprechende Klage dagegen wurde heute abgewiesen.

