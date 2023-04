Diskussion über 4-Tage Woche kocht hoch

Meldungsarchiv - 30.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Kurz vor dem Tag der Arbeit kommt die Diskussion über eine Vier-Tage-Woche voll in Gang. Während sich Gewerkschaften und SPD dafür stark machen, lehnen Union, FDP und Arbeitgeber einen solchen Schritt eher ab. Der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber, Kampeter sagte der Bild am Sonntag, deutlich weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich, das sei wirtschaftlich eine Milchmädchenrechnung. Was er sich unter Umständen vorstellen könne: Dass man die gleiche Anzahl an Stunden statt in 5 Tagen in 4 Tagen absolviere. Der Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, sagte wiederum, eine Vier-Tage-Woche steigere die Produktivität und die Arbeitszufriedenheit und könne dazu führen, dass sich mehr Teilzeitbeschäftigte für eine volle Stelle entscheiden.

