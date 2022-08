Diskriminierung bleibt in Deutschland weit verbreitet

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Diskriminierung ist nach jüngsten offiziellen Daten in Deutschland nach wie vor weit verbreitet. So wurden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 5.600 Fälle gemeldet. Die meisten davon - 37 Prozent - gehen auf rassistische Diskriminierung zurück. An zweiter und dritter Stelle folgen Fälle wegen Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Das geht aus dem Jahresbericht der Stelle für das Jahr 2021 hervor, den die neue Antidiskriminierungsbeauftragte Ataman vorstellte. Sie nannte als Beispiele ein lesbisches Paar, das bei der Wohnungssuche benachteiligt wurde oder einen Rollstuhlfahrer, der in einem Bus nicht mitfahren durfte, obwohl dieser entsprechend ausgestattet war. Ataman sagte, die Zahlen seien alarmierend, jedoch nur die Spitze des Eisberges und nicht repräsentativ, da nicht alle Fälle angezeigt werden. Sie versprach, die Zahl der Beratungsstellen auszubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 12:00 Uhr