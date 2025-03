Disko-Brand in Nordmazedonien wurde laut Ermittlern durch Pyrotechnik ausgelöst

In Nordmazedonien herrscht Staatstrauer: Bei einem Brand bei einem Hip Hop-Konzert sind in der Nacht auf Sonntag 59 Menschen ums Leben gekommen. Inzwischen wird deutlicher, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Den Ermittlern zufolge wurde während der Bühnenshow Pyrotechnik gezündet, diese setzte die Deckenverkleidung des Clubs in Brand. Der Raum war völlig überfüllt, es drängten sich 500 Menschen dort, obwohl nur 250 Karten verkauft wurden. Außerdem gab en nicht genügend Notausgänge und Feuerlöscher.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.03.2025 16:00 Uhr