München: Der Dirigent Stefan Soltesz ist am Abend während einer Vorstellung im Münchner Nationaltheater zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Das teilte die Bayerische Staatsoper mit. Der gebürtige Ungar Soltész hatte regelmäßig an den großen Opernhäusern in Deutschland und Europa dirigiert. Er wurde 73 Jahre alt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2022 06:00 Uhr