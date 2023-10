Diplomatische Bemühungen zur Eindämmung der Krise laufen

Washington: Auf internationaler Ebene laufen die Bemühungen, die Krise im Nahen Osten einzudämmen. US-Präsident Biden führte am Abend getrennte Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Palästinenserpräsident Abbas. Nach Angaben des Weißen Hauses ging es dabei um den Schutz der Zivilbevölkerung und den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung. Außenministerin Baerbock hatte am Nachmittag in Kairo den ägyptischen Außenminister Schukri und den Generalsekretär der Arabischen Liga, Abul Gheit, getroffen. Dabei forderte sie zum einen schnelle Hilfe für die Bevölkerung des Gazastreifens. Zum anderen rief sie die Hamas auf, ihre Geiseln unverzüglich freizulassen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich nach Angaben von Ratspräsident Michel am Dienstag zu einem außerordentlichen Gipfel zusammenschalten. Michel schrieb in der Einladung, der Rat müsse einen gemeinsamen Standpunkt festlegen und eine klare, einheitliche Vorgehensweise beschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 23:45 Uhr