Dinosaurier-Skelett wird für zwölf Millionen Dollar versteigert

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In den USA ist ein Dinosaurier-Skelett für mehr als zwölf Millionen Dollar versteigert worden. Das gut drei Meter lange Fossil besteht aus 126 versteinerten Knochen und war vor mehreren Jahren im Wolf Canyon im US-Bundesstaat Montana ausgegraben worden. Es befand sich seitdem in Privatbesitz. Das Skelett war Vorbild für den Kinofilm "Jurassic Park" von Stephen Spielberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 12:00 Uhr