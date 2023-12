"Dinosaurier des Jahres" geht an Maßnahmenpaket zu Planungsbeschleunigung

Berlin: Der Naturschutzbund Deutschland zeichnet in diesem Jahr das Maßnahmenpaket zur Planungsbeschleunigung mit seinem Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" aus. Zur Begründung hieß es, die im Eiltempo entwickelten Richtlinien drohten die Naturkrise zu beschleunigen. Nabu-Präsident Krüger sagte, es sei wichtig, Planungsverfahren zu beschleunigen - das, was man man derzeit an politischer Leistung erlebe, sei aber ein Wettlauf um die Zerstörung von Landschaften. Es sei nicht die Rücksichtnahme auf die Natur, die eine schnellere Planung verhindere, vielmehr seien es die Menschen, ineffiziente Prozesse und überbordende Bürokratie bei gleichzeitigem Personalmangel. Der Nabu stößt sich am sogenannten "Deutschlandpakt", den Bund und Länder Anfang November vereinbart haben - er soll für Tempo beim Bau von Stromleitungen, Wohnungen oder Verkehrswegen sorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 12:45 Uhr