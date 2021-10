Dinosauerier-Skelett wird für 6,6 Millionen Euro versteigert

Nachrichtenarchiv - 21.10.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Ein Sammler in den USA hat das größte bekannte Skelett eines Triceratops für 6,6 Millionen Euro ersteigert. Der Dinosaurier, der "Big-John" genannt wird, ist etwa 66 Millionen Jahre alt und rund acht Meter lang; alleine der Kopf misst in der Breite zwei Meter. Der Dino wurde 2014 im US-Bundesstaat South Dakota ausgegraben. Nach Angaben des Auktionshauses Binoche und Giquello setzte sich der Bieter gegen zehn weitere durch, von denen einige den Preis in den letzten Minuten stark in die Höhe trieben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.10.2021 18:45 Uhr