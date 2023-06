Dino Toppmöller wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt

Meldungsarchiv - 12.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport Eintracht Frankfurt hat Dino Toppmöller als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Juni 2026. Für Toppmöller ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga. Der gebürtige Saarländer war Co-Trainer von Julian Nagelsmann erst in Leipzig, dann bei den Bayern. Toppmöller folgt auf Oliver Glasner. Die Trennung von Glasner hatte Frankfurt bereits in der ersten Mai-Hälfte bekannt gegeben. .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2023 10:00 Uhr