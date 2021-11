DIiskussion über partielle Impfpflicht nimmt Fahrt auf

Nachrichtenarchiv - 16.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der hohen Corona-Fallzahlen wird der Ruf nach einer partiellen Impfpflicht lauter - auch bei den Ampel-Parteien. Nach Politikern von Grünen und SPD gibt es jetzt auch von Vertretern der FDP entsprechende Signale. So erklärte etwa Fraktionsvize Teurer, er könne sich eine solche Maßnahme vorstellen. Offen ist nach wie vor, ob es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder für bestimmte Bereiche, etwa Krankenhäuser und Pflegeheime, geben sollte. Bayerns Ministerpräsident Söder spricht sich für eine Impfpflicht für bestimmte Berufe aus und regte an, dabei auch über Berufsfußballer einzubeziehen. Wegen der hohen Inzidenz im Freistaat gilt dort seit heute in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel, also jetzt auch in der Gastronomie, in Pensionen und Hotels. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder unter 12 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2021 14:00 Uhr