DIHK warnt wegen günstiger E-Autos vor neuem Handelskonflikt mit China

Berlin: In der Diskussion um günstige Elektro-Autos aus China hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag vor neuen Handelskonflikten gewarnt. Nach Angaben des DIHK hängt am deutschen Export jeder vierte Job, in der Industrie sogar jeder zweite. Auseinandersetzungen, wie mit dem wichtigsten Handelspartner China, seien angesichts der aktuellen Krisen ungeeignet, Deutschland aus der schwierigen Situation zu befreien. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte gestern angekündigt, dass Subventionen Chinas für Elektroautos untersucht werden sollen. Das Handelsministerium in Peking reagierte bestürzt und erklärte, der EU gehe es nur darum, ihre eigene Industrie zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 17:00 Uhr