DIHK warnt vor Folgen des Fachkräftemangels

Berlin: Die Deutsche Industrie-und Handelskammer sieht durch den Fachkräftemangel den Wohlstand in Deutschland in Gefahr. Die Dimension werde noch immer unterschätzt, sagte DIHK-Präsident Adrian. Die Kammer rechnet vor, dass jedes Jahr 400.000 Menschen mehr in Rente gehen als Jüngere auf dem Arbeitsmarkt hinzukommen. Deshalb ruft die DIHK die Politik auf gegenzusteuern. Unter anderem fordert sie mehr Anreize für Ältere, länger zu arbeiten. Dafür müsse die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren abgeschafft werden. Auch müssten Arbeitslose öfter weitergebildet und die Wochenarbeitszeit erhöht werden. Deutschland liege mit 35,3 Stunden hier unter dem EU-Durchschnitt von 37,5 Stunden. Außerdem spricht sich die DIHK dafür aus, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell umzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 12:00 Uhr