DIHK: Unternehmen fürchten Energiepreise und Fachkräftemangel

Berlin: Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr auf der Stelle treten und nicht wachsen. So lautet die aktuelle Prognose der Deutschen Industrie- und Handelskammer: Die DIHK rechnet demnach mit einer Konjunkturflaute und einer anhaltend hohen Inflation. Der Verband hatte rund 21.000 Unternehmen aus allen Branchen befragt. Laut DIHK stufen die Unternehmer vor allen die Energie- und Rohstoffpreise als größtes Geschäftsrisiko ein. 65 Prozent gaben an, dies sei ein Problem. Auch der Fachkräftemangel bereitet vielen Sorge: 62 Prozent der Firmen wiesen explizit darauf hin, dass ihnen qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate bleibe insgesamt trübe - so die DIHK, zumal auf der Nachfrageseite die Aufträge nachließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 10:00 Uhr