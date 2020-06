DIHK-Studie: Unternehmen geben Standort Deutschland schlechteste Note seit 2008

Maas wirbt um Solidarität vor Besuch in Rom

Berlib: Vor seinem Besuch bei der italienischen Regierung in Rom hat Bundesaußenminister Maas europäische Solidarität in der Corona-Krise angemahnt. Die Corona-Pandemie habe Italien früher und härter getroffen als andere. In der Rheinischen Post sagte Maas, die Krise könne aber auch zur Chance werden, wenn es gelinge, zusammenzuhalten. Maas will mit seinem Amtskollegen di Maio unter anderem die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft erläutern, die am 1. Juli beginnt. Außerdem besuchen die beiden Minister eine Einrichtung zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2020 01:00 Uhr