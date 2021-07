DIHK sieht in Rohstoffmangel gravierendes Problem

Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Schauern und Gewittern, 20 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten vor allem in Unterfranken. Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad. Ab dem Nachmittag besonders in Alpennähe teils kräftige Schauer und Gewitter. In der kommenden Nacht nach letzten Gewittern trocken bei Werten um 14 Grad. Morgen vielerorts freundlich, in Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Am Mittwoch unbeständig. Am Donnerstag überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte 20 bis 28 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.07.2021 09:45 Uhr