DIHK registriert viele kleine Stromausfälle bei Betrieben

Berlin: Ein großer Teil der Unternehmen in Deutschland klagt offenbar über kurzzeitige Stromausfälle. Das hat nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer eine stichprobenartige Umfrage unter 1.000 Unternehmen gezeigt, die der "Welt am Sonntag" vorliegt. Demnach waren 28 Prozent der antwortenden Unternehmen im vergangenen Jahr von Stromausfällen betroffen, die länger als drei Minuten dauerten; bei 42 Prozent waren sie kürzer. Schon Stromunterbrechungen im Sekundenbereich könnten zu Schäden an Präzisionsmaschinen in der Industrie führen, heißt es von der DIHK. Die genaue Ursache für die Stromausfälle ist meist ungeklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 12:00 Uhr