DIHK-Präsident übt scharfe Kritik an deutschem Atomausstieg

Berlin: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer übt scharfe Kritik am bevorstehenden Atomausstieg. DIHK-Präsident Adrian hat der Rheinischen Post gesagt, beim Thema Versorgungssicherheit sei Deutschland noch lange nicht über den Berg. Das gelte nicht nur mit Blick auf den kommenden Winter. Man müsse alles dafür tun, das Angebot an Energie auszuweiten und es keinesfalls weiter einschränken, so Adrian. Das Risiko von Ausfällen oder Einschränkungen der Energieversorgung sei ein Standortnachteil, der in einem Industrieland durch nichts ausglichen werden könne. Bundeswirtschaftsminister Habeck hält den Ausstieg für unumkehrbar. Gestern hatte der Grünen-Politiker versichert, die Energieversorgung sei auch nach dem Atomausstieg gewährleistet. Am Samstag werden die drei herzulande verblieben Meiler abgeschaltet.

