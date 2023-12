DIHK kritisiert wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Berlin: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer stellt der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Hauptgeschäftsführer Wansleben sagte der "Welt am Sonntag", noch nie hätten die Unternehmen die Rahmenbedingungen so schlecht bewertet wie heute. Zunehmende bürokratische Auflagen, hohe Energiekosten und langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren prägten die betriebliche Praxis. Diese Faktoren, so Wansleben, würden allesamt mit "mangelhaft" bewertet. DIHK-Präsident Adrian warnte vor einer Produktions-Verlagerung ins Ausland. Der Standort Deutschland verliere an Attraktivität, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Viele Rahmenbedingungen seien etwa in den USA oder asiatischen Ländern grundlegend besser. Das gelte etwa bei der Energieversorgung, bei den Steuern und Abgaben sowie dem unternehmerischen Freiraum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2023 09:45 Uhr