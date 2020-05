DIHK fürchtet um Lehrstellenangebot

Scholz will erst am Monatsende über Konjunkturpaket entscheiden

Berlin: In der Diskussion über eine Kaufprämie für Autos hat Finanzminister Scholz Hoffnungen auf eine schnelle Lösung gedämpft. Wie Scholz in der ARD sagte, wird es morgen beim Autogipfel mit Kanzlerin Merkel noch keine Lösung geben. Allerdings stellte der Finanzminister ein Konjunkturprogramm Ende des Monats in Aussicht, um die heruntergefahrene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Sollte es eine Kaufprämie für Neuwagen geben, hält Scholz diese für nur schwer vereinbar mit Dividendenzahlungen der Autokonzerne an Aktionäre. Die Wirtschaftsweise Schnitzer lehnt eine Kaufprämie entschieden ab. Die Münchner Professorin sprach in einem Interview von "purem Lobbyismus". Durch Prämien würden Käufe vorgezogen, die in den Folgejahren fehlen, sagte Schnitzer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 12:00 Uhr