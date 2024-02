DIHK fordert Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik

Berlin: Angesichts der lahmenden Konjunktur hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer eine "Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik" gefordert. DIHK-Präsident Adrian hat an die Politik appelliert, einen Kurswechsel einzuleiten. Das Vermittlungsverfahren zum sogenannten Wachstumschancengesetz biete dafür die erste Gelegenheit, so Adrian. Die Pläne von Finanzminister Lindner sehen Entlastungen für Unternehmen in Höhe von sieben Milliarden Euro pro Jahr vor. Adrian betonte in der Rheinischen Post, nur mit einer wachsenden Wirtschaft ließen sich auch wichtige staatliche Aufgaben solide finanzieren - von der Bildung über die Verteidigung bis zur Hilfe in Notlagen. Das Gesetz wird derzeit im Bundesrat noch verhandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 13:00 Uhr