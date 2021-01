Digitalstaatsministerin sieht Bürokratie als Hindernis für Schulen

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Distanzunterricht in Deutschland funktioniert vielerorts nicht einwandfrei. Digitalstaatsministerin Bär sieht als Hauptgrund dafür die Bürokratie. Auch wenn Förderanträge für Schulen schon entschlackt worden seien, müsse es noch weiter vereinfacht werden, so die Ministerin im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Auch der Ausbau von WLAN an den Schulen sei erst im vergangenen Jahr richtig akzeptiert worden. Vor der Pandemie sei das Mindset sehr negativ gewesen. Die Ministerin sagte wörtlich: "Es scheitert in Deutschland nicht am Geld". Mit Blick auf nicht funktionierende Schulplattformen wie Mebis sagte Bär, man soll private Anbieter solange nutzen, bis es der Staat hinbekommt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 09:00 Uhr