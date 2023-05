Digitalminister Wissing gegen Eingriffe im Telekommunikationsmarkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj begrüßt historische F16-Entscheidung der USA

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Zusage der USA für eine Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten auf US-Jets vom Typ F-16 als historische Entscheidung begrüßt. Die Ukraine bittet in ihrem Abwehrkampf gegen Russland seit langem um westliche Jets. Weiter schrieb Selenskyj bei Twitter, er hoffe nun auf Gespräche über die praktische Umsetzung. Der Chef der ukrainische Präsidialverwaltung kündigte an, Selenskyj werde in den kommenden Tagen mit US-Präsident Biden beim G7-Gipfel in Japan zusammentreffen. Zuvor hatte ein US-Vertreter beim G7-Gipfel in Hiroshima erklärt, das Training werde außerhalb der Ukraine in Europa stattfinden und Monate dauern. Eine Entscheidung über eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine solle zu einem späteren Zeitpunkt folgen, hieß es weiter. Zuvor hatten sich auf dem G7 Gipfel die Staats- und Regierungschefs auf weitere Finanz-und Militärhilfen für Kiew geeinigt. Zudem forderten sie Russland zum sofortigen und bedingungslosen Abzug aus der Ukraine auf. Bundeskanzler Scholz erklärte, die Botschaft an Russland sei, dass ein fairer Frieden nur möglich sei, wenn es seine Truppen abziehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2023 01:00 Uhr