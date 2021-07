Digitales Impfzertifikat für Reisen in der EU in Kraft

Steinmeier zeichnet vier Prominente in Israel aus

Tel Aviv: Bundespräsident Steinmeier hat während seines Staatsbesuchs in Israel vier Mal den deutschen Verdienstorden verliehen. Er ehrte die Holocaust-Überlebende Regina Steinitz und den Schriftsteller David Grossman. Außerdem zeichnete er die Künstlerin Michal Rovner und den früheren Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Avner Shalev aus. Alle vier würdigte er wegen ihres Engagements für das deutsch-israelische Verhältnis, so der Bundespräsident. In seiner Rede rief Steinmeier dazu auf, Antisemitismus überall auf der Welt zu bekämpfen. Er sagte, es dürfe für Deutsche niemals zu einem leeren Ritual werden, an den Holocaust zu erinnern. Der Bundespräsident will bis Freitag in Israel bleiben. Für morgen ist ein Treffen mit der politischen Führung geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 23:00 Uhr