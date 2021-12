Digitales Abbild von erstem Wikipedia-Eintrag für knapp 665.000 Euro versteigert

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Ein digitales Abbild des ersten Wikipedia-Eintrags ist für knapp 665.000 Euro versteigert worden. Auf der zertifizierten Bilddatei ist der Schriftzug "Hello World" zu sehen, den Gründer Jimmy Wales vor 20 Jahren als erstes in die Online-Enzyklopädie schrieb. Der Apple-Computer, auf dem er damals die erste Version von Wikipedia programmierte, wechselte für gut 166.000 Euro den Besitzer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 05:00 Uhr