Digitaler Impfpass startet in Deutschland

Berlin: In ersten Arztpraxen, Impfzentren und Apotheken in Deutschland startet in dieser Woche der digitale Nachweis einer Corona-Schutzimpfung. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, Ziel sei, dass bis Ende Juni der sogenannte CovPass für alle zur Verfügung steht. Der Impfnachweis kann in die Corona-Warn-App integriert oder in einer eigenen App installiert werden. Bereits vollständig Geimpfte sollen postalisch mit dem erforderlichen QR-Code versorgt werden. Gleichzeitig behalte auch der klassische Impfausweis seine Gültigkeit als Nachweis, betonte der Minister. Laut Robert Koch-Institut ist aktuell fast ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland komplett gegen Covid-19 geimpft. RKI-Präsident Wieler sagte zur aktuellen Corona-Lage, die Zahlen entwickelten sich im Moment weiter gut. Erreicht habe man das auch durch die Impfungen. Die bundesweite Inzidenz liegt nach seinen Angaben bei 19.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 15:00 Uhr