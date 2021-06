Digitaler Impfpass soll ab heute schrittweise verfügbar sein

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Heute soll in Deutschland der digitale Impfpass an den Start gehen. Die Anwendung "CovPass" wird Schritt für Schritt in den App-Stores verfügbar sein. Der digitale Nachweis kann zudem in der offiziellen Corona-Warn-App des Bundes angezeigt werden. Er soll eine freiwillige Ergänzung des weiter verwendbaren gelben Impfheftes sein. Gesundheitsminister Spahn will über weitere Einzelheiten informieren. Wer bereits seine Impfungen erhalten hat, soll sie zum Beispiel bei Ärzten und Apotheken aufs Smartphone übertragen lassen können. Der digitale Impfpass soll das Reisen innerhalb Europas erleichtern. Die EU-Staaten haben sich kürzlich über die Ausgestaltung geeinigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2021 19:45 Uhr