Digitaler Impfnachweise in Apotheken ist gestartet

Johnson verlängert Corona-Maßnahmen um vier Wochen

London: Großbritannien verschiebt die geplante Lockerung der Corona-Beschränkungen um einen Monat. Premierminister Johnson nannte die Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante als Grund. Bei den positiven Fällen gebe es einen Anstieg und auch die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen nehme zu. Johnson sagte, die vier Wochen sollten genutzt werden, um das Impfprogramm des Landes zu beschleunigen. In Großbritannien sind fast 57 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft, aber die Delta-Variante hatte die Infektionszahlen in den letzten Wochen in die Höhe schnellen lassen. Ursprünglich sollten am kommenden Montag in England die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Geschäfte und Gastronomie haben bereits seit Wochen wieder geöffnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 20:15 Uhr