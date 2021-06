Digitaler Corona-Impfpass startet

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der digitale Corona-Impfpass in Deutschland soll ab heute schrittweise eingeführt werden. Die Anwendung namens "CovPass" sei ab heute in den App-Stores der Smartphones verfügbar, hieß es vom Gesundheitsministerium. Einzelheiten will Minister Spahn im Laufe des Tages vorstellen. Der digitale Impfpass kann zudem in die offizielle Corona-Warn-App eingebunden werden. Er soll eine Ergänzung zum gelben Impfheft sein. - Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 19,3 Fällen pro 100.000 Einwohner, nach 20,8 gestern. In den vergangenen 24 Stunden wurden knapp 3.200 Neuinfektionen registriert, vor einer Woche waren es noch 4.600.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 06:00 Uhr